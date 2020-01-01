«الإعلام البديل»: انتخابات الشيوخ تستكمل المسار الديمقراطي في مصر

قال الدكتور أحمد حمدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإعلام البديل، إن انتخابات مجلس الشيوخ تأتي استكمالا للمسار الديمقراطي الذي تنتهجه الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما وأن قانون الترشح يستلزم من المرشح الحصول على مؤهل عالي مما ينبئ بكسب كوادر سياسية وقانونية جديرة بتحمل المسؤولية الجسيمة للغرفة التشريعية الثانية.وأكد "حمدي" على ثقته في اختيار الشعب لمن يمثله بحرية كاملة، وأن المصريين يقدرون ما يمثله المجلس من أهمية بالغة في ظل اصطفاف جموع الشعب خلف قيادته السياسية وسط الأحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة على المستوى الإقليمي، مشيرًا إلى أن نجاح الانتخابات القادمة هو مؤشر على ذلك الاصطفاف الوطني والثقة التي يوليها المصريين للسيد الرئيس.