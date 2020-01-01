قيادي بـ«الغد»: مصر لن تسمح بالعبث في حقوقها المائية

أكد المهندس خالد جمال الدين نائب رئيس حزب الغد للمشروعات التنموية وأمين عام الحزب بالجيزة، أن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدرك جيدًا مهامها وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي المصري.وقال المهندس خالد جمال الدين، في بيان له، إن ما يتعرض له الأمن القومي المصري اليوم لا يقل خطورة عن المخططات والمؤامرات التي كانت تحاك لها منذ ثورة ٢٥ يناير، لإسقاطها وتفتيتها ولكن بفطنة ويقظة أبنائها المخلصين وتوحيد الصف المصري خلف رجال القوات المسلحة تم إفشال كل هذه المخططات.وتابع القيادي بالغد: أن الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية خلال الـ٦سنوات الماضية من إقامة مشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات أزعجت أعداء الوطن، ولذا يسعون بكل قوة للضغط على مصر لتركيعها، مؤكدًا بأن مصر لم ولن تركع أبدًا وأن التاريخ خير شاهد على ذلك في جميع المعارك التي خاضتها على مر العصور.وشدد جمال الدين،على أن مصر لن تسمح بالعبث في حقوقها المائية، فيما يتعلق بملف "سد النهضة الإثيوبي"، على الرغم من المراوغات التي تنتهجها أثيوبيا للتنصل من كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى أجريت بين مصر وأشقائها الأفارقة، مشددًا على أن المصريين يفوضون القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في الدفاع عن الأمن القومي المصري في الداخل والخارج وبكافة الطرق والسبل.