حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة سيارة في عين شمس

أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة سيارة ملاكي من صاحبها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة القسم بدون ترخيص.وبمناقشته عن مصدر السيارة المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها حال توقفها بذات المنطقة وجرى التوصل للمجني عليه مالك السيارة (مقيم بدائرة القسم)، وباستدعائه تعرف على السيارة ملكه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.