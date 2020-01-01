رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة سيارة في عين شمس

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:37 م
حبس عاطل
حبس عاطل
حسام التمساح
طباعة
أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة سيارة ملاكي من صاحبها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة القسم بدون ترخيص.

وبمناقشته عن مصدر السيارة المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها حال توقفها بذات المنطقة وجرى التوصل للمجني عليه مالك السيارة (مقيم بدائرة القسم)، وباستدعائه تعرف على السيارة ملكه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2020

اللواء محمد أحمد مرسي وزيرا للإنتاج الحربي

قبل عيد الأضحى 2020.. موعد نتيجة الثانوية العامة (سجل لتصلك فور ظهورها)

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2020

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

«عبدالعال» للنواب: جلسة الغد مهمة فلا تتخلفوا عنها

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة قبل العيد

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الفنانة ماجدة أحبته شرهًا.. ومديحة يسري أحبت غيرته".. عيوب الرجال التي أحبتها فنانات الزمن الجميل

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمرى» و«عاش اللى قال» و«بلادى»

الطقوس السرية لـفيفي عبده.. «استوحت رقصة من جريمة قتل»

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: الاستغناء عن الوظائف يمثل خطرا حقيقيا على اقتصاد أوروبا

كورونا قد يصيب الرجال بالعقم

الأطفال الأكبر سنا والمراهقون أكثر نقلا لعدوى كورونا

بحث طبى: «عقار الذئبة» قد يمنع انخفاض ضربات القلب لدى الأطفال حديثى الولادة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
المسافة من التحرش إلى الإعدام
ماجد حبته
أذربيجان.. وتجارة أردوغان بالإسلام
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
المزيد

الثقافة

«مصر في زمن الوباء».. كتاب عن كورونا لضياء السبيري

«اتحاد الناشرين» يعلن تنظيم معرض الكتاب السنوي للساقية 17 أغسطس

داليا محمد تستعد لإطلاق معرضها الأول بـ25 لوحة (صور)

افتتاح الورشة التدريبية «ثقافة الطفل» بقصور الثقافة