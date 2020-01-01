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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الكاثوليكية» تحتفل بذكرى مار إلياس في لبنان

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:07 م
مار إلياس
مار إلياس
جرجس صفوت - تريزة شنودة
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قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه دعا راعي أبرشية صيدا المطران مارون عمار للاحتفال بالذبيحة الإلهية، لمناسبة عيد مار الياس شفيع بلدة بعقلين.

وذلك بمشاركة راعي أبرشية صيدا ودير القمر المطران إيلي حداد ولفيف من الكهنة والمشايخ الأجلاء ونواب "اللقاء الديموقراطي" ورؤساء بلديات وفعاليات سياسية واجتماعية.

وأضاف أبو كسم - في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذه الكنيسة لها رمزيتها كشاهد على الوجود المسيحي في بلدة بعقلين.

وأسهم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب نعمة طعمة في إعادة ترميم الكنيسة وبنائها لدلالتها في سياق العيش الواحد بين الدروز والمسيحيين واللبنانيين بشكل عام، والحرص على الحفاظ على مصالحة الجبل التاريخية التي تبقى من الثوابت والمسلمات.
مار إلياس
مار إلياس

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