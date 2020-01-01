رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«أمن الإسكندرية» يضبط 5 أطنان سكر مجهولة المصدر

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:59 م
أمن الإسكندرية
أمن الإسكندرية
مريم جبل _عمرو المزيدي
طباعة
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه – لحيازته كمية قدرها (5،660 طن "سكر" مجهول المصدر بقصد تعبئته داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وطرحه للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

وجرى ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة الدخيلة – لقيامه بتعبئة المواد الغذائية باستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وطرحه للبيع بالأسواق، وضبط بحيازته 12 جوال من المقرمشات "مستلزمات إنتاج" وزنت 600 كيلو جرام – عدد 12 جوال مقرمشات غير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" للمخصبات والأسمدة الزراعية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه – لقيامه بتصنيع المخصبات والأسمدة الزراعية غير مطابقة للمواصفات مُستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وطرحه للبيع بالأسواق، وضبط كمية قدرها (11،895 طن من المخصبات والأسمدة الزراعية).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: لا نعرف هل وصلنا ذروة كورونا أم لا

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

قبل عيد الأضحى 2020.. موعد نتيجة الثانوية العامة (سجل لتصلك فور ظهورها)

الوجه الآخر لـ إسماعيل ياسين.. ضرب فنانًا على وجهه وهذا سر غيرته من هند رستم

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

اللواء محمد أحمد مرسي وزيرا للإنتاج الحربي

مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة قبل العيد

إنفوجراف

image description

مدحت العدل عن عبدالرحمن أبوزهرة: «فنان عظيم»

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الفنانة ماجدة أحبته شرهًا.. ومديحة يسري أحبت غيرته".. عيوب الرجال التي أحبتها فنانات الزمن الجميل

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمرى» و«عاش اللى قال» و«بلادى»

الطقوس السرية لـفيفي عبده.. «استوحت رقصة من جريمة قتل»

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: الاستغناء عن الوظائف يمثل خطرا حقيقيا على اقتصاد أوروبا

كورونا قد يصيب الرجال بالعقم

الأطفال الأكبر سنا والمراهقون أكثر نقلا لعدوى كورونا

بحث طبى: «عقار الذئبة» قد يمنع انخفاض ضربات القلب لدى الأطفال حديثى الولادة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
المسافة من التحرش إلى الإعدام
ماجد حبته
أذربيجان.. وتجارة أردوغان بالإسلام
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
المزيد

الثقافة

افتتاح الورشة التدريبية «ثقافة الطفل» بقصور الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش مرور 68 عامًا على ثورة 23 يوليو

«الخان» تحيي حفلا موسيقيا بساقية الصاوي 9 أغسطس

«طلات سينمائية» يستضيف المخرج هادي زكاك الاثنين