«أمن الإسكندرية» يضبط 5 أطنان سكر مجهولة المصدر

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري.أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه – لحيازته كمية قدرها (5،660 طن "سكر" مجهول المصدر بقصد تعبئته داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وطرحه للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.وجرى ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة الدخيلة – لقيامه بتعبئة المواد الغذائية باستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وطرحه للبيع بالأسواق، وضبط بحيازته 12 جوال من المقرمشات "مستلزمات إنتاج" وزنت 600 كيلو جرام – عدد 12 جوال مقرمشات غير مطابقة للمواصفات القياسية.كما ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" للمخصبات والأسمدة الزراعية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه – لقيامه بتصنيع المخصبات والأسمدة الزراعية غير مطابقة للمواصفات مُستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وطرحه للبيع بالأسواق، وضبط كمية قدرها (11،895 طن من المخصبات والأسمدة الزراعية).جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.