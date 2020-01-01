«عامل مقدرش يشيلها».. كشف غموض سرقة خزينة «مكتب تأمينات» بأسيوط

نجح أمن أسيوط في كشف ملابسات واقعة سرقة الخزينة الخاصة بمكتب التأمينات الاجتماعية ببندر ساحل سليم وضبط مرتكب الواقعة.وتبلغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط، من مسؤولي مكتب التأمينات الاجتماعية الكائن ببندر ساحل سليم بدائرة المركز، بسرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالمكتب وبداخلها مبلغ 98 ألف جنيه، ووجود كسر بباب خاص بقفص حديدي مُحاط بالخزينة المُثبتة بغرفة الصرف والاستيلاء عليها.شكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن العثور على الخزينة مُخبأة بغرفة الأرشيف بالمكتب محل الواقعة ولا توجد بها ثمة تلفيات وبداخلها المبلغ المالي وكذا عتلة حديدية مُستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكب الواقعة "عامل بذات المكتب، ومقيم بدائرة المركز".عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة عقده العزم على سرقة الخزينة وقيامه في سبيل تنفيذ مخططه بإعداد العتلة المُعثور عليها بالمكتب وبتاريخ الواقعة، وعقب انصراف جميع الموظفين قام بكسر الباب الخاص بالقفص الحديدي المُحيط بالخزينة ورفعها من مكانها إلا أنه فوجئ بثقل وزنها وعدم قدرته على حملها فقام باخفائها بمكان العثور عليها بإحدى غرف المكتب تمهيدًا لنقلها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.