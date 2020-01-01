رصد 5 انتهاكات للهدنة فى سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، رصد 5 انتهاكات للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ حيث وقعت 3 انتهاكات في محافظة إدلب، واثنان في محافظة اللاذقية.وذكر بيان للوزارة اليوم الأحد، أن الجانب التركي في هذه اللجنة لم يسجل أي انتهاكات للهدنة خلال الساعات الأخيرة.وأشار البيان إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ24 ساعة الماضية عملا إنسانيا واحدا في قرية جبل الفارة بمحافظة الرقة، تم خلاله تسليم 440 عبوة غذائية بوزن إجمالي يبلغ 2.134 طن للسكان.