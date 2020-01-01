تفعيل تطبيق «أرغب في عمل توكيل» بـ3 محافظات

فعلت وزارة العدل اليوم الأحد برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والمتاح تحميله من خلال المتجر الإلكتروني "play store" ليشمل مكاتب التوثيق بمناطق جنوب القاهرة والجيزة والإسكندرية.ويشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS" ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.وجديد بالذكر أن التطبيق قد بدأ تفعيله بشكل تجريبي في مناطق شمال القاهرة، ويسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر.