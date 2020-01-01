تراجع الزيادة الأسبوعية لكورونا فى روسيا

تراجعت الزيادة الأسبوعية في عدد الإصابات المكتشفة بفيروس كورونا المستجد في روسيا للأسبوع السادس على التوالي.وبحسب بيانات المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، فقد تم تسجيل 44 ألفا و384 إصابة خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو الجاري، مقارنة بـ 45 ألفا و911 في الأيام السبعة السابقة.وأشار المركز الروسي إلى أن الزيادة في عدد المصابين بالفيروس التاجي تقلصت من6.7% إلى 6.1% خلال الفترة المذكورة، كما انخفض متوسط ​​المعدل اليومي من 0.93% إلى 0.85%، مضيفًا أن نسبة الذين تعافوا كانت يوم الأحد الماضي 68.9%، أما الآن فقد بلغت 71.3%.وتدل بيانات المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا كذلك على أن عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي "كوفيد-19" انخفض بعد تسجيل 1007 حالة من 13 إلى 19 يوليو الحالي، وهو أقل بشكل ملحوظ عما كان عليه في الأيام السبعة السابقة، حيث تم تسجيل 1174 حالة وفاة.