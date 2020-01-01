تحديد هوية مسرب «تفاضل وتكامل» الثانوية العامة

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، تحديد هوية مسربي امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة، الذي يؤديه الطلاب حاليا.وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«االدستور»، أن الطالب يؤدي الامتحان بإحدى لجان محافظة الدقهلية.من جهته، قال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن لجان مكافحة الغش الإلكتروني ترصد جميع الصفحات الداعية للغش وتحديد المترددين عليها، مشيرًا إلى أن الوزارة تستخدم تقنيات حديثة لم يعلن عنها لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة.ويؤدي طلاب الثانوية العامة من شعبتي «الأدبي وعلمي علوم»، اليوم الأحد، امتحانهم الأخير في مادتي «الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس»، على أن يختتم طلاب «علمي رياضة» ماراثون الامتحانات بمادة «الجبر والهندسة الفراغية»، يوم الثلاثاء 21 يوليو.وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.