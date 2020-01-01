حركة تنقلات داخلية فى القطاعات والمصالح والإدارات الشرطية

تقوم مديريات الأمن والمصالح والقطاعات والإدارات الشرطية بإعداد حركة تنقلات داخلية للضباط خلال الأيام المقبلة، تهدف لضخ دماء جديدة، وتطوير العمل الشرطي، وتسعى حركة التنقلات للاستفادة من كافة الكوادر الأمنية فى مواجهة الجريمة وحصارها، وخلق مناخ آمن للمواطنين، مع تعزيز قيم حقوق الإنسان ومد جسور التعاون مع المواطنين.اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واحدة من أكبر حركات التنقلات فى صفوف ضباط الشرطة، كحل سحري للقضاء على الرسوب الوظيفي بوزارة الداخلية حيث جاء بالحركة تصعيد 10 مساعدي وزير، و9 مدراء أمن، و9 مديري إدارة، وتجديد الثقة في عدد من مساعدي الوزير ومديري الأمن فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.جاءت أبرز مؤشرات الحركة لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.وجاء بالحركة تصعيد اللواء خالد شلبى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ، واللواء رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن، واللواء هشام عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، واللواء الدكتور محمود الجمسى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، واللواء عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء.وشملت الحركة تصعيد اللواء محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، واللواء حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة، واللواء مصطفى العدوي مساعد الوزير لقطاع الوثائق، واللواء حسام الخولى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.وجاء بالحركة تعيين اللواء محمد عبدالعزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم، واللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية.وتضمنت الحركة تعيين اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، واللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد، واللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، واللواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمود أبوعامر مدير أمن البحر الأحمر.وجاء بالحركة تعيين اللواء طارق الزواوي مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، واللواء عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، واللواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، واللواء ناصر محي الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات.وشملت الحركة تعيين اللواء دكتور سامح الرجباوى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء يحيى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واللواء دكتور هشام قدرى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.واللواء محمد الصروي مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى، واللواء دكتور ناجح زكى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ويتم تنفيذ حركة التنقلات مطلع أغسطس وذلك بعد فتح باب الالتماسات.