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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: إجراءات وقائية مشددة لمنع انتشار كورونا مع رفع الحظر

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:21 ص
كورونا في العراق
كورونا في العراق
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أكدت وزارة الصحة العراقية أنها ستفرض إجراءات وقائية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا بالتزامن مع رفع القيود وعودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي في عموم مناطق البلاد، موضحة أن اللجنة العليا للصحة والسلامة شددت على اتباع التعليمات الوقائية كأساس في تخفيف القيود.

وقال وزير الصحة حسن التميمي، في تصريح، أوردته قناة "السومرية نيوز": "نأمل في العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس وقطع سلسلة انتشاره"، مشددًا على ضرورة الاستعداد أيضا للالتزام بالقيود والتعليمات الوقائية والصحية التي تعلن عنها اللجنة العليا للصحة والسلامة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بالتوازي مع قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة بتخفيف الحظر الصحي، من خلال الالتزام بالتباعد الجسدي ومنع التجمعات وإجراءات التعقيم والتقيد بلبس الكفوف والكمامات.

وأضاف: "أتمنى بقوة أن نتمكن من السيطرة على الوباء مع تسجيل نسب كبيرة في أعداد حالات الشفاء ومراجعة القيود المتبقية بشكل تدريجي"، لافتا إلى أن فرقا صحية وتوعوية من الوزارة ستتابع تطبيق الإجراءات الوقائية خلال سريان تطبيق قرار تخفيف القيود الذي أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة، وستكون هناك إجراءات صارمة بحق المخالفين لتلك القرارات.

وتابع أن الوزارة ما زالت تسجل أعدادا من الإصابات يقابلها تسجيل أعداد كبيرة بنسب الشفاء وهي أعلى من نسبة الإصابات بحسب الأرقام والبيانات التي تعلنها الوزارة يوميا، وذلك مع زيادة عدد الفحوصات المختبرية التي ارتفعت إلى 17 ألف فحص يوميا، وسيتم رفع عدد الفحوصات تدريجيا بشكل يضمن الكشف عن المصابين وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية لهم، فضلا عن تمكن الوزارة من توفير الأدوية والبروتوكولات العلاجية العالمية وتجهيز جميع المستشفيات من تلك الأدوية.

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