دعم مستشفى الغردقة العام بجهاز ماموجرام للكشف عن سرطان الثدي

أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن دعم مستشفى الغردقة العام بجهاز أشعة ماموجرام "جهاز أشعة لفحص الثدي" للكشف المبكر عن أورام الثدى وهو الجهاز الأول من نوعه بمستشفيات محافظة البحر الأحمر سواء حكومي أو خاص بقيمة 2 مليون و610 آلاف جنيه.وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان له، أن جهاز الأشعة الذي تم دعم مستشفى الغردقة العام هو جهاز ألمانى الصنع يعمل بتقنية مستقبلات الأشعة الديجيتال مع خاصية 3D ثلاثية الأبعاد، وذلك دعما من وزارة الصحة الى مستشفى الغردقة العام.وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه يعد أول جهاز من نوعه بمستشفيات صحة البحر الأحمر، ويأتى ذلك من حرص وزيرة الصحة على إمداد مستشفيات محافظة البحر الأحمر بجميع الأجهزة والتقنيات الحديثة واستخدام الجهاز في البرنامج القومى لصحة المرأة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.