محلل سياسى: حزب الله أداة إيران لزعزعة الأنظمة العربية

قال المحلل السياسي محمد شبارو، إن "حزب الله" اللبناني كان له ضلوع في عمليات إرهابية كثيرة على مدار السنوات الماضية، وذلك بدعم إيراني، بالإضافة إلى جملة أعمال كالتجسس ومراقبة المعارضين.وأضاف "شبارو" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الغد"، أن أمين عام حزب الله حسن نصر الله اعترف قبل ذلك إنه جندي في جنود ولاية الفقيه، ويمتثل للنظام الإيراني، مشيرا إلى أن حزبه أداة إيران لزعزعة الأنظمة العربية تحت ستار مقاومة إسرائيل.وقدم 235 برلمانيًا حول العالم دعوة للاتحاد الأوربي من أجل تصنيف "حزب الله" ضمن التنظيمات الإرهابية.