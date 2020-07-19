سعر الريال السعودى اليوم الأحد 19-7-2020
الأحد 19/يوليه/2020 - 07:21 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع " الدستور" اليوم الأحد 19-7-2020 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في سوق تداول العملات المحلية، حيث وصل سعر صرف الريال اليوم إلى 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 4.16 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع وذلك حسبما أفادت التقارير النهائية لعدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
وفي نفس السياق، جاء سعر الريال في بنك قناة السويس 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، بينما حقق في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.24 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سعر 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
ويأتي سعر الريال في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
يشار إلى أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويتم تداوله من خلال فئتين من الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: " 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".
جدير بالذكر أن سعر صرف الريال السعودي يتم تحديده، في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وفقًا لآلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي الماضي 2018- 2019.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19-7-2020جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند مستوى 4.16 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
وفي نفس السياق، جاء سعر الريال في بنك قناة السويس 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، بينما حقق في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.24 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سعر 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
ويأتي سعر الريال في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
يشار إلى أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويتم تداوله من خلال فئتين من الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: " 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".
جدير بالذكر أن سعر صرف الريال السعودي يتم تحديده، في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وفقًا لآلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي الماضي 2018- 2019.