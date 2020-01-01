شاب يكشف تفاصيل تسلقه جدران مستشفى العزل لرؤية والدته

شاهد منوقال السويطي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية dmc: "ربنا يشفي كل مريض ويرحم كل أمواتنا، والدتي كانت كل شيء بالنسبة لي وكان صعب على جدًا رؤيتها وهي تتألم، وكنت أشعر أنها بين السماء والأرض.وأكد أنه كان لا يفارق والدته طوال تواجدها بالمستشفى يقضي وقت عمله ويعود ليجلس أمامها في شباك المستشفى حتى يطمئن عليها.وعن التقاط الصورة ونشرها له أكد أنه لا يعلم من قام بالتقاطها وأنه فوجئ بها بعد رحيل والدته، لكنه سعيد لذلك حتى تحظى والدته بكم كبير من الدعاء والرحمة.