مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-7-2020 فى المحافظات
الأحد 19/يوليه/2020 - 04:47 ص
تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-7-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت وتشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
محافظة القاهرة: (الفجر 3:24 ص، الظهر 12:01 م، العصر 3:38 م، المغرب 6:56 م، العشاء 8:27 م).
الإسكندرية: (الفجر 3:25 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:46 م، المغرب 7:04 م، العشاء 8:36 م).
الإسماعيلية: (الفجر 3:18 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:35 م، المغرب 54: 6 م، العشاء 8:24 م).
بورسعيد: (الفجر 3:15 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:36 م، المغرب 6:55 م، العشاء 8:27 م).
شرم الشيخ: (الفجر 3:20 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 3:21 م، المغرب 6:40 م، العشاء 8:07 م).
أسوان: (الفجر 4:14 ص، الظهر 12:31 م، العصر 3:53 م، المغرب 7:14 م، العشاء 8:37 م).
سوهاج: (الفجر 3:35 ص، الظهر 12:00 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:48 م، العشاء 8:13 م).
السويس: (الفجر 3:19 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:51 م، العشاء 8:21 م).
مرسى مطروح: (الفجر 3:35 ص، الظهر 12:17 م، العصر 3:57 م، المغرب 7:15 م، العشاء 8:47 م).
كما أنه لا يؤثر في صحة الصلاة أيضًا أن يكون ما يُصَلِّي عليه الإنسان شيئًا وثيرًا أو سميكًا بعض الشيء ما دام أن جبهته تستقر في السجود عليه. فروى الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث عائشة رضي الله عنها "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ"، وترجم عليه بقوله: (بَاب الصَّلاة عَلَى الْفِرَاش).
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
* مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-7-2020
محافظة القاهرة: (الفجر 3:24 ص، الظهر 12:01 م، العصر 3:38 م، المغرب 6:56 م، العشاء 8:27 م).
الإسكندرية: (الفجر 3:25 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:46 م، المغرب 7:04 م، العشاء 8:36 م).
الإسماعيلية: (الفجر 3:18 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:35 م، المغرب 54: 6 م، العشاء 8:24 م).
بورسعيد: (الفجر 3:15 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:36 م، المغرب 6:55 م، العشاء 8:27 م).
شرم الشيخ: (الفجر 3:20 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 3:21 م، المغرب 6:40 م، العشاء 8:07 م).
أسوان: (الفجر 4:14 ص، الظهر 12:31 م، العصر 3:53 م، المغرب 7:14 م، العشاء 8:37 م).
سوهاج: (الفجر 3:35 ص، الظهر 12:00 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:48 م، العشاء 8:13 م).
السويس: (الفجر 3:19 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:51 م، العشاء 8:21 م).
مرسى مطروح: (الفجر 3:35 ص، الظهر 12:17 م، العصر 3:57 م، المغرب 7:15 م، العشاء 8:47 م).
* الصلاة على مرتبة من الإسفنجمن المقرر المتفق عليه بين الفقهاء من أهل السنَّة أنه لا يُشترط أن تكون الصلاة على شيء من جنس الأرض كالتراب والحصى مثلًا؛ قال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1 426): [أجمع المسلمون إلا الشيعة على جواز الصلاة على الصوف وفيه، ولا كراهةَ في الصلاة على شيء من ذلك إلا عند مالك، فإنه كَرِه الصلاة عليه تنزيهًا، وقالت الشيعة: ولا يجوز ذلك؛ لأنه ليس من نبات الأرض] اهـ.
كما أنه لا يؤثر في صحة الصلاة أيضًا أن يكون ما يُصَلِّي عليه الإنسان شيئًا وثيرًا أو سميكًا بعض الشيء ما دام أن جبهته تستقر في السجود عليه. فروى الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث عائشة رضي الله عنها "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ"، وترجم عليه بقوله: (بَاب الصَّلاة عَلَى الْفِرَاش).