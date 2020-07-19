رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-7-2020 فى المحافظات

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:47 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
طباعة
تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-7-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت وتشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

* مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-7-2020


محافظة القاهرة: (الفجر 3:24 ص، الظهر 12:01 م، العصر 3:38 م، المغرب 6:56 م، العشاء 8:27 م).

الإسكندرية: (الفجر 3:25 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:46 م، المغرب 7:04 م، العشاء 8:36 م).

الإسماعيلية: (الفجر 3:18 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:35 م، المغرب 54: 6 م، العشاء 8:24 م).

بورسعيد: (الفجر 3:15 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:36 م، المغرب 6:55 م، العشاء 8:27 م).

شرم الشيخ: (الفجر 3:20 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 3:21 م، المغرب 6:40 م، العشاء 8:07 م).

أسوان: (الفجر 4:14 ص، الظهر 12:31 م، العصر 3:53 م، المغرب 7:14 م، العشاء 8:37 م).

سوهاج: (الفجر 3:35 ص، الظهر 12:00 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:48 م، العشاء 8:13 م).

السويس: (الفجر 3:19 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:51 م، العشاء 8:21 م).

مرسى مطروح: (الفجر 3:35 ص، الظهر 12:17 م، العصر 3:57 م، المغرب 7:15 م، العشاء 8:47 م).

* الصلاة على مرتبة من الإسفنج

من المقرر المتفق عليه بين الفقهاء من أهل السنَّة أنه لا يُشترط أن تكون الصلاة على شيء من جنس الأرض كالتراب والحصى مثلًا؛ قال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1 426): [أجمع المسلمون إلا الشيعة على جواز الصلاة على الصوف وفيه، ولا كراهةَ في الصلاة على شيء من ذلك إلا عند مالك، فإنه كَرِه الصلاة عليه تنزيهًا، وقالت الشيعة: ولا يجوز ذلك؛ لأنه ليس من نبات الأرض] اهـ.

كما أنه لا يؤثر في صحة الصلاة أيضًا أن يكون ما يُصَلِّي عليه الإنسان شيئًا وثيرًا أو سميكًا بعض الشيء ما دام أن جبهته تستقر في السجود عليه. فروى الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث عائشة رضي الله عنها "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ"، وترجم عليه بقوله: (بَاب الصَّلاة عَلَى الْفِرَاش).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

قبل عيد الأضحى 2020.. موعد نتيجة الثانوية العامة (سجل لتصلك فور ظهورها)

الوجه الآخر لـ إسماعيل ياسين.. ضرب فنانًا على وجهه وهذا سر غيرته من هند رستم

الباز: الإخوان روّجوا شائعة مرور البابا تواضروس بحالة اكتئاب

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

«لجنة كورونا»: الموجة الثانية للفيروس ستكون فى نوفمبر

التأمينات: الرئيس وجه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

إنفوجراف

image description

مدحت العدل عن عبدالرحمن أبوزهرة: «فنان عظيم»

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الفنانة ماجدة أحبته شرهًا.. ومديحة يسري أحبت غيرته".. عيوب الرجال التي أحبتها فنانات الزمن الجميل

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمرى» و«عاش اللى قال» و«بلادى»

الطقوس السرية لـفيفي عبده.. «استوحت رقصة من جريمة قتل»

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مطورو لقاح «إمبريال كوليدج» البريطانى: لن نصنعه فى أمريكا

قصر باكنجهام ينشر تفاصيل زواج الأميرة البريطانية بياتريس «السرى»

فتاة تحول الحوائط إلى لوحات فنية (صور)

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
المسافة من التحرش إلى الإعدام
ماجد حبته
أذربيجان.. وتجارة أردوغان بالإسلام
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
المزيد

الثقافة

تفاصيل مسابقة دار المِسك لشباب المبدعين

شلبية: الحضارة البشرية ستكون في الفضاء والعالم يتسارع من أجل امتلاكه

عالم فضاء: مصر تعد مشروعًا كبيرًا لإطلاق رائد فضاء قريبًا

«الآنسة ممكن».. كتاب جديد لـ نجلاء علام فى أدب الطفل