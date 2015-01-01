«أكاذيب ياسين أقطاي».. حوار الـ bbc يفضح تدليس مستشار أردوغان حول ليبيا

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أكاذيب ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول عدم مشروعية تدخل الجيش المصري لحماية ليبيا.وقال الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إن ياسين أقطاي هو منسق العلاقات بين جهاز المخابرات التركي، وبين الإعلاميين المصريين، مضيفا: "من يريد أن يعلم ما الذي سيناقشه الإعلام الإخواني على قنواتهم، يطالع صفحة ياسين أقطاي".وأوضح الباز، أن ياسين أقطاي، في حوار له مع فضائية بي بي سي، سألته المذيعة لماذا تدخلت تركيا في ليبيا؟، ليزعم مستشار أردوغان كذبا، بأن تركيا تدخلت بناء على طلب حكومة الوفاق، وهي الحكومة الشرعية في ليبيا، وفقا لمزاعمه.وعلق الباز قائلا: إن هذه محض أكاذيب فحكومة السراج ليست شرعية، وسقطت شرعيتها باتفاق الصخيرات عام 2015.وتابع الباز، أن المذيعة سألت أقطاي عن سبب تدخل تركيا في سوريا، ليرد أن السبب هو أن بين تركيا وسوريا أكثر من 900 كيلو حدود جغرافية مشتركة، لتعود المذيعة لتحرجه، بأن مصر لديها 1000 كم حدود مشتركة مع ليبيا، لذلك يحق لها التدخل في ليبيا.ونوه الباز، أن تهديد الأمن القومي الليبي هو تهديد للأمن المصري، ولا يمكن لأحد أن ينكر على مصر حقها في التدخل لحماية أمنها القومي.ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.