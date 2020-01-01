«مصدري مصر»: بائع التجزئة المستفيد الوحيد من انخفاض أسعار البطاطس

قال محمود جندية، عضو اتحاد مصدري مصر، إن أزمة كورونا تسببت في وجود فائض كبير من محصول البطاطس، وهذا أدى لانخفاض الأسعار بشكل كبير، مشيرًا إلى أن بائع التجزئة هو المستفيد الوحيد من انخفاض الأسعار.وأضاف خلال حواره ببرنامج "حوار واستثمار" المُذاع على قناة "الصحة والجمال"، مساء السبت، أن سعر طن البطاطس بـ1500 جنيه، ويباع في الوكالة بـ2 جنيه الكيلو، ومن المنطقي أن يصل الكيلو للزبون بـ3 جنيهات، ولكن للأسف يباع أحيانًا بـ7 جنيهات.ولفت إلى أن استيراد تقاوي البطاطس من الخارج بصورة كبيرة، أدى لزيادة المحصول بشكل كبير، وهذا أحدث فائضا كبيرا من الإنتاج، وبالتالي انخفاض الأسعار.