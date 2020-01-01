الجيش الليبي: تركيا تراجع حساباتها بعد تدخل مصر

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن قوات الجيش الليبي في جاهزية كاملة على الأرض للدفاع عن سرت والجفرة، كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي خط أحمر، موضحا أن الجيش الليبي معروف ببسالته وشجاعته في القتال على الأرض.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الجيش الليبي محظور عليه امتلاك الأسلحة الحديثة والمتطورة، والمعدات اللوجستية، ولكن الجيش من ورائه قوة ضاربة وهي قوة الجيش المصري التي رفعت معنويات كثير من الشرفاء الليبيين.

واستكمل: أن تركيا الآن تعيد حساباتها، بعد تدخل مصر، خاصة وأنها تتوقع أن تخرج المعركة من يدها، موضحا أن الجيش الليبي كاد أن يحسم الوضع في ليبيا لولا تدخل تركيا، ودعم المليشيات بأكثر من 15000 مرتزق.

وتابع: أن مصر دائما هي الشقيقة الكبرى التي لولا صمودها لانتهى وجود العرب في الشرق الأوسط منذ زمن.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.