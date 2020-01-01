«الري» تكشف خطة تطوير حدائق القناطر الخيرية (فيديو)

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن عملية تطوير حدائق القناطر الخيرية استمرت على مدار الفترة الماضية بجهود ذاتية، من جانب العاملين والاستشاريين من جانب الوزارة وتم إجراء أعمال الصيانة للحدائق، حتى أصبحت مجموعة منها جاهزة لاستقبال الزائرين بعد اتخاذ قرار من جانب الجهات المختصة بإعادة فتح الحدائق.وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن حدائق الري في القناطر تعتبر من أجمل الحدائق في منطقة دلتا النيل، وتبلغ مساحتها 68 فدانًا موزعة على 10 حدائق وتابعة للوزارة.وأضاف أن حدائق القناطير الخيرية تضم أشجارا فريدة ومعمرة ونادرة مثل النخيل المملوكي، وغيرها من الأشجار التي تبلغ عمرها أكثر من 100 عام.