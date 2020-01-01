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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مقتل سوري وإصابة آخرين في انفجار عبوتين ناسفتين بدمشق
السبت 18/يوليه/2020 - 07:16 م
انفجار عبوتين ناسفتين بدمشق
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قتل شخص وأصيب آخرون في انفجار عبوتين ناسفتين قرب جامع أنس بن مالك بمنطقة نهر عيشة في العاصمة دمشق، وفقا لقناة الإخبارية السورية.
الكلمات المفتاحية
عبوة ناسفة
سوريا
دمشق
انفجار
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