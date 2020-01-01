اللواء محمد شرباش مديرًا لمباحث وزارة الداخلية

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بنقل وترقية اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، من مدير مباحث البحيرة إلى مديرية مباحث الوزارة، وذلك ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة لعام 2020.واللواء شرباش، أحد أهم رجال البحث الجنائي بوزارة الداخلية منذ أن كان رئيسًا لفرع مباحث شبرا الخيمة، ثم تدرج في المناصب حتى وصل إلى مدير مباحث الدقهلية ثم مديرًا لمباحث البحيرة حتى صدور قرار تعيينه.وصدّق وزير الداخلية على حركة تنقلات رجال الشرطة لعام 2020 في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى جميع مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.