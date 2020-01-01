أمير عيد يعتذر عن لفظ «بنات شمال» في نصيحة القضاء على التحرش

اعتذر الفنان أمير عيد، عن تغريدة قديمة له عن التحرش يعود عمرها gJ6 سنوات، اقترح فيها تغليظ عقوبة المتحرش إلى 15 عامًا، وضم بعض الفتيات ذوي السمعة السيئة للشرطة وتسجيل عمليات التحرش صوت وصورة للقبض على كل المتحرشين.وقال أمير عيد، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات "تويتر": "مواقع كتير منزله الخبر ده على إنه جديد وإن دي وجهة نظري لحل مشكلة التحرش في ظل الحراك الحالي تجاه المشكلة.. أنا فعلا كتبت الكلام ده بس من 6 سنين كما هو واضح وكنت متعود دايما أهزر مع الناس في ردودي بس ده ميمنعش إني ميصحش اكتب "بنات شمال" وبناء عليه أرجو قبول اعتذاري".وأضاف: "في نفس الوقت مش عاوز أكون منافق أو بدعي المثالية الواحد كان بيستخدم في حياته الحقيقية وسط الهزار والأصدقاء كلام كتير متخلف وأفكاري نفسها كان في منها كتير مبحبوش، ولكن اجتهدت وما زلت بجتهد إني أكون إنسان أحسن وأدرك العيوب والمشاكل.. اللي هي كتير بالمناسبة".وكان أمير عيد، قد قال في تغريدته القديمة: "الحل إننا نعمل عقوبة قانونية بالسجن 15 سنة للمتحرش ونجيب بنات شمال كتير ونخليهم يشتغلوا مع الشرطة ونسيبهم في الشارع، واللي يتحرش بيهم يتشد متصور صوت وصورة مع أول 50 واحد هياخدوا حكم باقي الشعب هيبص في الأرض".