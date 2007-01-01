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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يضبط «شيش» بمقهى ويغلقه

السبت 18/يوليه/2020 - 01:52 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
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ضبط اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، عددًا من الشيش بمقهى في أول مدينة سيدي سالم، وذلك أثناء إجرائه جولة تفقدية لاحظ مقهى فرغب في التأكد من خلوه من الشيش واتباعه الإجراءات الاحترازية، وعندما دخل للمقهى ضبط عددًا من الشيش فقرر غلق المقهى وتحرير محضر بالواقعة.

من جهة أخرى، تفقد محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم السبت، الموقف الجديد بشرق العاصمة، كذلك موقف السرفيس الجديد، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وارتداء الكمامات، وفرض عقوبات حيال المخالفين لتلك القرارات.

بالإضافة إلى تفقد محيط منطقة الموقف الجديد، مكلفًا بسرعة تنفيذ مخطط التطوير بالمنطقة بما يحقق المظهر الجمالي الذي يتماشى مع الشكل الحضاري، لافتًا إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها ستسهم بشكل كبير في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة، بما يعود بالنفع والمصلحة العامة للمواطن، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ استكمال أعمال تطوير الموقف القديم، مؤكدًا سرعة الانتهاء من عمل الباكيات للباعة الجائلين بمنطقة مجمع المواقف، وذلك للقضاء على الإشغالات العشوائية، وتوفير مكان مناسب للباعة الجائلين لمساعدتهم في مزاولة نشاطهم من أجل حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 29 محلًا، موجهًا بسرعة إجراء بعض التعديلات البسيطة لافتتاح الموقف خلال الأسبوع الجاري.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور، والمقدم صلاح الذكيّر، رئيس مباحث المرور.
ضبط شيش بمقهى
ضبط شيش بمقهى
ضبط شيش بمقهى
ضبط شيش بمقهى

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