عبدالله جول ينصح الشباب الأتراك بالهجرة خارج البلاد

حث الرئيس التركي السابق عبد الله جول، شباب بلاده الخريجين، بالهجرة من تركيا، والبحث عن فرص عمل خارج البلاد.وأكد الرئيس السابق، خلال حفل تخريج الطلاب في جامعته، على ضرورة السفر خارج تركيا، قائلا: "حاولوا بأي طريقة إيجاد عمل بالخارج، أنتم خريجون ستعملون في جميع أنحاء العالم"، وفقا لصحيفة خبر ترك.وكان الرئيس السابق عبد الله جول، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم في عام 2001، إلى جانب عدد من الأعضاء السابقين في حزب الفضيلة الذين انشقوا عنه، على رأسهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.وفى السياق، أعلنت منظمة التعاون الاقتصاي والتنمية في الدراسة التي أعدها الدكتور مراد قوبلاي، أن تركيا تحتل المرتبة الرابعة عالميا في بطالة الشباب، وقد راعى الدكتور مراد في إحصائيته هذه، أن المجتمع التركي لا يعتبر ربات المنازل والفتيات عاطلات عن العمل، باعتبار أنهن يملكن من يعولهن.