الاحتلال يقمع مظاهرة في نابلس ويوقع إصابات في صفوف الفلسطينيين

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم السبت، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام باتجاه الفلسطينيين المشاركين في المظاهرة التي دعت لها الفصائل الوطنية الفلسطينية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في قمة جبل صبيح جنوب البلدة، والذي يتعرض لاعتداءات مستمرة من المستوطنين وقوات الاحتلال للاستيلاء عليه، مما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق وإلى اشتعال النيران بعدد من الحقول الزراعية، وفقا لوكالة وفا.يذكر أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا أمس جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان في جبل عيبال ببلدة عصيرة الشمالية في نابلس.