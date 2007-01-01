حبس صاحب مخزن لحيازته أقمشة مجهولة المصدر بالسلام

أمرت نيابة السلام بحبس صاحب مخزن أقمشة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر بمدينة السلام.وكانت قد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن لبيع الأقمشة بدائرة قسم شرطة السلام ثان لإدارته المخزن دون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر والمهربة جمركيا بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على 2060 ثوب قماش مختلفة الأنواع بإجمالى 134،590 ألف متر جميعها مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.