رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس صاحب مخزن لحيازته أقمشة مجهولة المصدر بالسلام

السبت 18/يوليه/2020 - 11:04 ص
حبس متهم
حبس متهم
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة السلام بحبس صاحب مخزن أقمشة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر بمدينة السلام.

وكانت قد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن لبيع الأقمشة بدائرة قسم شرطة السلام ثان لإدارته المخزن دون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر والمهربة جمركيا بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على 2060 ثوب قماش مختلفة الأنواع بإجمالى 134،590 ألف متر جميعها مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز: الخطر القادم من ليبيا وإثيوبيا يهدد الوجود المصري

مؤامرة حلمي حليم على رشدي أباظة وصباح.. «أستعيد شبابي بهذه القبلات»

الإنقاذ النهرى تنتشل جثة «غريق الهانوفيل» بالإسكندرية

نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل زيادة مكافأة امتحانات الثانوية العامة 2020

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

الباز: الخطر القادم من ليبيا وإثيوبيا يهدد الوجود المصري

الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

إنفوجراف

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

نجم الساعة

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مجموعة غذائية شائعة تسبب تساقط الشعر

أطباء روس يتوجهون إلى «فوستوشنى» لمنع انتشار كورونا

مادة طبيعية تحمى من أمراض القلب والسكر والضغط والسرطان

إفريقيا تفقد 100 ألف فيل بسبب الصيد الجائر منذ 2007

مقالات الرأي
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
د.كريمة الحفناوى
تأجيل قرار ضم غور الأردن
صفاء النجار
فى بيوت الله «2»
المزيد

الثقافة

«الجميلة تتزوج الديك الشركسي» جديد الكاتب رضا البهات

«الرافدين» تطرح السيرة الذاتية لــ «بنيامين فرانكلين»

«مسألة وقت ليس إلا» مجموعة شعرية للمغربى بن يونس ماجن

جيزويت الإسكندرية يناقش قنطرة الذى كفر لمصطفى مشرفة