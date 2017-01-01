المكسيك تسجل 7257 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 7257 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و736حالة وفاة إضافية، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 331298 حالة، وحالات الوفاة إلى 38310 حالات.وقالت الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.