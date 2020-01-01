قنبلة أمريكية تثير الذعر فى هونج كونج

تسببت قنبلة أمريكية لم تنفجر منذ أيام الحرب العالمية الثانية في إجلاء نحو 2300 شخص من محطة قطارات في هونج كونج، بعد اكتشافها، وهي "متضررة جدا وفي حالة غير مستقرة".وأشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورننج بوست" الصينية إلى أن الخدمات في محطة "كاي تاك" للقطارات قد تم تعليقها، قبل أن يتدخل فريق التخلص من القنابل لإزالة القنبلة التي يبلغ طولها حوالي متر واحد، بينما يصل قطرها إلى 30 سم، ودفنت تحت الأرض حتى عمق 10 أمتار.واستغرقت عملية إزالة القنبلة من الموقع حوالي ثلاث ساعات، إلى أن عادت حركة القطارات إلى طبيعتها، وأعيد افتتاح محطة "كاي تاك" مرة أخرى.