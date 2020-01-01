البحباح: ليبيا تحولت لقاعدة إرهاب وتركيا تحاول نهب أموال الشعب

أكد سفير ليبيا السابق في الهند الدكتور رمضان البحباح، عدم وجود حل سياسي لأزمة ليبيا، لأن تركيا والطامعين يريدون إعادة توظيف دولة أخرى، لذلك يطرحون ما يسمى بالحل السياسي، لكن الشعب حر في اختيار نظامه السياسي.وأضاف «البحباح» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» اليوم، أنه لن يكون هناك حلا سياسيا في ظل المصالح الاستعمارية من قبل تركيا، وليبيا الآن تحولت إلى قاعدة للإرهاب وهو ما أدركه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية الأزمة.وتابع: «أي حوار سياسي بليبيا لن ينجح في ظل الإستعمار التركي، والحل هو طرد الميليشيات، وما حدث هناك لم يكن ثورة بل احتلال، لأن تركيا تحاول نهب أموال الشعب الليبي، والحكومة في طرابلس شعرت أن الشعب أُجبر عليها ولاحظ أن خيراته يتم نهبها، لذلك استدعت تركيا، مؤكدًا أن الصراع ليس سياسيا، لأنها أصبحت دولة محتلة».