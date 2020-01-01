محمد الباز: زوبع ومطر وناصر خونة ومخنثون وطنيًا

استعرض الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، عددا من فيديوهات إعلام جماعة الإخوان الإرهابية الداعم للدولة التركية.وعرض «الباز» خلال حلقة اليوم من برنامج «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» فيديوهات لمحمد ناصر وأحمد عطوان وحمزة زوبع ومعتز مطر وهم يعلنون دعمهم الصريح لتركيا، ووقوفهم مع أنقرة ضد مصر، حيث قال الهارب أحمد عطوان: «إحنا مع الموقف التركي طبعا»، ليعلق «الباز»: «عندما سيقدم هؤلاء للمحاكمة في مصر اللي قالوه دا دليل إدانتهم، فهم يرتكبون الخيانة في أحط صورها».وأضاف أن إعلام الإخوان يحاول زرع الفتنة بين المصريين والتشكيك في الدولة والجيش، قائلا: «مالكم أنتم ومال المصريين.. فلوسكم بتاخدوها من أردوغان»، لافتا إلى أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية شكك بالبداية في جدوى شراء الأسلحة، والآن يقول «طبعا مصر متقدرش على تركيا، لأن ترتيبها كذا وكذا».وشدد مقدم برنامج «آخر النهار» على أن أمثال زوبع وعطوان ومطر وناصر مجرد «عرائس ماريونيت» في يد أردوغان يحركهم كيفيما شاء، فهؤلاء خونة ومخنثون وطنيًا.