الباز: الجيش المصرى لا يعرف النزوات السياسية ويتحرك خارج حدوده فى حرب الوجود

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مشايخ قبائل ليبيا، كشفت عن وجه آخر له، وهو أن مصر لديها قائد يتكلم بمنتهى القوة والحزم والوعي السياسي والعسكري.وأضاف الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، أن عقيدة الجيش المصري ترسخت منذ حرب اليمن، بأنه لا يخرج خارج حدوده إلا إذا دخل في حرب وجود تهدد بقاء الدولة.وأكد أن الجيش المصري لا يعرف النزوات السياسية والعسكرية، لأن لديه مهمة واضحة جدا، وهي حماية الأمن القومي المصري بكل مكوناته ومحتوياته.ولفت الباز إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه بمشايخ ليبيا، أن الجيش المصري سيدخل ليبيا تحت العلم الليبي لأنه ليس محتلا، ولكنه داعم ومساند للشعب الليبي.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف الساعة.