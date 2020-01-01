شرطة المرافق بالجيزة تضبط 1289 مخالفة

شنت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة بحملة موسعة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد المخدرة.وأسفرت الحملة التي استهدفت دوائر أقسام ومراكز "الأهرام، أول أكتوبر، العمرانية، الدقي، العجوزة، حي جنوب، حي شمال، المنطقة الأثرية، مركزي منشأة القناطر، أبو النمرس" عن ضبط "598 كرسي، 18 أسطوانة غاز، 173 ترابيزة، 20 ثلاجة، 34 شمسية، 4 سلم خشب، 8 توك توك، 21 تروللى، 22 عربة متنوعة، 66 استاند حديد، 85 ميزان متنوع، 7 فرش خردوات، 13 تابلوه، 2 ماتور، 2 فاترينة، 15 ترولي، 10 مدرج لبيع الفاكهة، 45 عرق خشب، 31 طقطوقة، 7 غرزة شاى، 1 ونش، 12 إعلان دون ترخيص، 125 أوتاد وسلاسل حديدية، 1 فرش خردوات، 2 فرش خضار، 3 شواية استانلس، 3 كوريك، 1 تروسيكل، 47 قرار إزالة، إجمالي المخالفات 1289".وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتوالت النيابات المختصة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.