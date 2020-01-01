جهود أمنية لكشف غموض سرقة جمعية خيرية بالعجوزة

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة جهودها لكشف غموض وملابسات سرقة جمعية خيرية في منطقة العجوزة.وكشفت التحريات الأولية عن أن مجهول تسلل إلى جمعية خيرية بمنطقة المهندسين في العجوزة، واستولى على جهاز لاب توب، وهاتفين محمولين، وفر هاربا.تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد بتعرض جمعية خيرية للسرقة على يد مجهول، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن مجهولا تسلل لمبنى الجمعية، واستولى على لاب توب، وهاتفين محمولين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم والقبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.