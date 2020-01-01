إجراءات الوقاية من كورونا داخل الحضانات (فيديو)

وأوضحت صاحبة إحدى الحضانات، أنه يتم تعقيم الأطفال فور دخول الحضانة، وطول اليوم يتم الاهتمام بغسيل الأيدي بالصابون والمطهرات.



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قالت فاطمة الشيخ، صاحبة إحدى الحضانات، إن وزارة التضامن وضعت شروطًا منذ أكثر من 15 يومًا لفتح الحضانات، موضحة أن الهدف من تلك الشروط هو الحفاظ على صحة الأطفال.وأضافت فاطمة الشيخ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الوزارة طالبت بأن يكون هناك تخفيضًا في أعداد الطلاب، وتطبيق التباعد بين الأطفال، مشيرة إلى أن الوزارة حذرت من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حتى لا ينتقل الفيروس من خلال الطفل، سواء للبيت أو للأطفال في الحضانة.وأكدت أنها تقوم بقياس حرارة الطفل قبل دخول الأطفال، لافتة إلى أن هناك ملابس خاصة للحضانة يرتديها الطفل فور دخوله الحضانة.