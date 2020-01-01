المجلس الأوروبي: الاتفاق على خطة تعافي اقتصادي يتطلب «شجاعة سياسية»

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، إنه مقتنع بأن توافر الشجاعة السياسية يمكن أن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن صندوق التعافي من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وأضاف ميشيل أن المفاوضات ستكون صعبة، مشيرا إلى أن هذا التمويل لخطة التعافي الاقتصادي لا يتعلق فقط بالمال، ولكن يتعلق أيضًا بالمواطنين ومستقبل الاتحاد الأوروبي ووحدته.