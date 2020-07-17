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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 17-7-2020

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:14 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 17-7-2020، في أسواق المال المحلية المصرية، حيث بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما سجل الريال في البنك الأهلي المصري سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع

ويقدم لكم موقع " الدستور" فى هذا التقرير اليومي أسعار تداول الريال السعودي وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 17-7-2020

جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 4.15 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس جاء بسعر 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل الريال في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.24 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، حقق في بنك البركة سعر 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وفي نفس السياق، يأتي سعر الريال في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

والريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويتم تداوله من خلال فئتين من الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: " 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".

يشار إلى أن سعر صرف الريال السعودي يتم تحديده، في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وفقًا لآلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي الماضي 2018- 2019.

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