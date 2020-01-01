تشميع مقهى وقاعة أفراح لمخالفة الإجراءات الإحترازية بالعامرية ثان

شنت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان بالإسكندرية برئاسة محمد هنداوي، حملة لمتابعة مدى إلتزام المقاهي والمطاعم، وقاعات الافراح، بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقامت الحملة تحت إشراف سكرتير عام الحي، والإدارات المعنية، الخميس، بالمرور على المطاعم والمقاهي والمحال بمنطقتي الناصرية وكينج مريوط، بنطاق الحي، لرصد المخالفات وإتخاذ الإجراءات اللازم حيال المخالفين حفاظًا على الصحة العامة من التعرض للمخاطر.أسفرت الحملة عن غلق وتشميع قهوة بشارع البحوث بالناصرية القديمة، وتم التحفظ على 4 كراسي وتربيزه ودومنو لمخالفته الإجراءات الإحترازية،كما تم المرور بمنطقة الكينج أمام محطة الكينج وتم عمل محصر لفيلا يقام بها فرح بالكينج متفرع من شارع رشيد وتم التحفظ على شمسية و2 سماعة صوت ومولد كهرباء وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.