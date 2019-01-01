8 أعمال فنية فى عام واحد لـ«عبد الرحمن أبو زهرة»

أثار الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الجدل مؤخرًا حول فكرة تعنت المخرجين معه، وعدم الاهتمام بمشاركته في أي عمل فني جديد، وذلك خلال إحدى المقابلات التلفزيونية.وترصد "الدستور" المشاركات التي قدمها الفنان الكبير خلال عام 2019 السابق فقط، حيث اشترك في 8 أعمال مختلفة بدأت مسلسل من "هوجان" مع النجم محمد عادل إمام، واشترك بعدها في المسلسل الإذاعي "حدوته مرة"، وبعدها شارك في مسلسل "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب.وشارك في نفس العام بفيلم "خيال مآتة" مع الفنان أحمد حلمي، وفي مسلسل "حدوته مرة" مع غادة عبد الرازق، ثم شارك في أحداث مسلسل "بركة" مع عمرو سعد، ومسلسل "بحر" مع ماجد المصري، ثم اختتم عام 2019 بمسلسل الرسوم المتحركة "الأزهر ج 3".وقدم أبو زهره خلال عام 2020 الجاري عملين، وكان بصدد انطلاق تصوير العمل الثالث، حيث قدم مسلسل "جمع سالم" مع الفنانة زينة، وفيلم "الفارس والأميرة" وهو فيلم رسوم متحركة.الجدير ذكره أن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة قد أثار الجدل مؤخرًا بعدما تحدث خلال إحدى المقابلات التلفزيونية حول فكرة عدم التعاقد معه على أي عمل فني جديد حيث قال نصًا: "الجيل الجديد اتفق على التخلص منا"، وهو ما جعله حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.