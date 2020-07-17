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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 17-7-2020 فى البنوك المصرية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:06 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 17-7-2020، خلال تعاملات عطلة الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا أغلقت بورصات الشرق الأوسط، خلال الأسبوع الحالي، على تراجع ملحوظ نتيجة انخفاض أسعار النفط واستمرار جائحة كورونا المستجد كوفيد- 19، حيث تراجع مؤشر السعودية بنسبة 0.4 %إلى 7380 نقطة، كما انخفض مؤشر دبي 0.7% مسجلًا 2052، وفي أبوظبي نزل المؤشر 0.5 % إلى 4288 نقطة، أما في سلطنة عمان زاد المؤشر 0.2 % إلى 3504 نقاط، وفقد مؤشر البحرين 0.6 % إلى 1308 نقاط، فيما تراجع مؤشر الكويت 1.9 % ليبلغ 5553 نقطة.

أسعار الدينار الكويتي
محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم، خلال أيام عطلة الجمعة والسبت في البنوك المختلفة أمام الجنيه كالبنك المصري الخليجي وبنك مصر، مقابل تسجيل الدينار ارتفاعًا في البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الجمعة 17-7-2020

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك عودة ليسجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 52.14، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 52.03، وفي بنك كريدي أجريكول استقر سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 48.53 جنيه وللبيع 52.14، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.14، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.14، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.19، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 51.21 جنيه وللبيع 52.14.

في المقابل، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.68 جنيه وللبيع 52.25، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.50 جنيه وللبيع 52.14، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 52.14، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.24 جنيه وللبيع 52.14، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 49.43 جنيه وللبيع 53.06، وفي البنك التجاري الدولي سجل الينار الكويتي مقابل الجنيه للشراء 49.35، وللبيع 52.14.

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