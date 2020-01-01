«الكهرباء»: يجب على المواطنين ترشيد الاستهلاك للحصول على الدعم

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه يجب على المواطنين ترشيد الاستهلاك للحصول على الدعم، مشددًا على أن تلك ثقافة أمر هام وضروري في حياتنا الآن بكافة القطاعات.وأضاف «حمزة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن المواطنين عليهم متابعة استهلاكهم بشكل مستمر من أجل الوقوف على حجم استهلاكهم والاطلاع على الشرائح الجديدة التي أعلنتها الوزارة حتى لا يتفاجأ أحد بارتفاع في قيمة الفاتورة الشهرية، مشددًا على أن الاستخدام يجب أن يكون للضرورة دون إصراف.وتابع: «يجب ترك مساحة بين الأجهزة الكهربائية والحائط للتوفير في استهلاك الكهرباء.. وأي جهاز أنا مش بستخدمه لازم أشيله من الفيشة، لأن تركه في الفيشة يستهلك للكهرباء».