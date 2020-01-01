«الصحة العالمية»: تراجع أعداد المصابين بكورونا في مصر أمر مبشر

قال الدكتور علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إن تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر أمر مبشر، ولكن يجب الحذر والأخذ بالإجراءات حتى لا ينتشر الفيروس، مؤكدًا أن أعداد الإصابات بكورونا في مصر منذ تخفيف الإجراءات جيدة.وأضاف "حشيش"، خلال لقاء عبر "زووم" مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الخميس، أنه يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والاهتمام بالنظافة الشخصية.وأشار إلى أن تخفيف القيود دون اتباع إجراءات احترازية يؤدي إلى زيادة أعداد الإصابات، خاصة أن الفيروس مستجد ومن الممكن أن يتحور.