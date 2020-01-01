رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل كلمة «المسماري» بشأن التطورات العسكرية في ليبيا

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:58 م
المسماري
المسماري
عبير سليم
طباعة
أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن تركيا تواصل الدفع بمرتزقة وعناصر من جيشها وأسلحة متطورة صوب ليبيا، مشددًا على أن مدينة مصراتة بمطارها ومينائها أصبحت قاعدة لاستقبال الإمدادات التركية.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي استثنائي من بنغازي، منذ قليل، إن أنقرة تعكف على تحويل مصراتة لقاعدة إدارية لانطلاق عناصرها نحو الهلال النفطي، كما زودت الكلية الجوية بمنظومات ومخازن للأسلحة والمعدات العسكرية واستغلال تاورغاء ومناطق شرق مصراتة لهذه الأعمال.

وأوضح المسماري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول جعل قاعدة عقبة بن نافع بالوطية مقرا لانطلاق عملياته العسكرية من خلال تركيب منظومات دفاع جوي وأسلحة وذخائر، لافتا إلى أنه يتخذ من منشآت مدنية وعسكرية مرافق لتركز الجيش التركي، كما يحاول دعم عناصره في الهيشة القداحية زمزم ويسعى لاستغلال منطقة غريان إلى القريات إلى الشويرف للتقدم نحو الجفرة.

وأشار الناطق باسم الجيش الليبي، إلى أن قوات الجيش متمركزة في مواقعها السابقة وترصد تحركات الوفاق في مختلف المناطق، موضحا أن الطرف الآخر حاول بث شائعات حول انسحاب الجيش من مناطق تمركزها غرب سرت والواقع عكس ذلك؛ حيث أن قيادة الجيش دعمت خطوط الدفاع غرب سرت بإمكانيات كافية للدفاع عن مقدرات الشعب الليبي.

وشدد على أن القوات المسلحة قادرة على التعامل بشكل عاجل وفعال بشأن تطورات الموقف، منوهًا بأن الخيار في هذه المنطقة عسكري استراتيجي ولا يمكن السماح بأن تمر سرت بمعاناة جديدة كما حدث في السابق.

وبَين المسماري أن القوات الجوية تغطي جميع الأراضي الليبية وعشرات الآلاف من الضباط والجنود والقوى المساندة على الأرض.

ونفى المسماري مجددًا، ما تردد حول اتفاق القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مع وفد أمريكي على انسحاب الجيش من الهلال النفطي وتسليمه لقوات أوروبية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التموين: «مينفعش» الزمالك يعلن إنه نادى القرن بمجرد تسجيل ورق

تحقيقات اقتحام «الرجل الأخضر» مدينة الإنتاج: كان يردد «الله أكبر»

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

وزير التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد العيد بأيام قليلة

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

محافظة كفرالشيخ تحذف من صفحتها خبر انتشال جثمان الطالب الغارق

استمرار الانخفاض.. «الصحة»: 53 وفاة و928 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات بوسي عن أدوار الإغراء.. «لهذه الأسباب لا أصلح لمشاهد العري»

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

رد فعل ثروت عكاشة على محاولة اغتيال نجيب محفوظ: «الكفار الملحدين قتلوه»

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

نجم الساعة

اعترافات بوسي عن أدوار الإغراء.. «لهذه الأسباب لا أصلح لمشاهد العري»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

استطلاع: ثلث العاملين في لندن لن يعودوا للعمل حتى أعياد الكريسماس

اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بالقرب من مطار هونج كونج

علماء: لقاح أكسفورد ضد كورونا قد يوفر حماية مزدوجة

مسئول طبى أمريكى يكشف كيفية السيطرة على كورونا فى شهرين

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وقلب وما يخشاه
مؤمن المحمدي
المومياء
مدحت بشاى
أهمية أن ننضبط يا ناس
د. محمد عفيفي
إبراهيم باشا.. البطل الفاتح
المزيد

الثقافة

«مملكة الماء».. «الثقافة العراقية» تنتج فيلمًا وثائقيًا عن الأهوار

وزيرة الثقافة تشهد استئناف نشاط قطاع الإنتاج الثقافي (صور)

«القومي لثقافة الطفل» يستأنف نشاطه بالحديقة الثقافية

«سعيكم مشكور».. رواية ساخرة لـ عادل إدريس عن دار الراية