شحاتة: دعم المضارين من حريق توشكى بالإشراف وعليهم التكلفة

قال اللواء خالد شحاتة، رئيس حي حلوان، إنه تلقى تكليفا من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمساعدة المضارين من حريق سوق توشكى.وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن الحريق أتى على أغلب محتويات السوق، وتم عقد جلسة اليوم والاتفاق على رفع كفاءة السوق وعودة عمله مع مراعاة الاحتياطات الأمنية والدفاع المدني.وتابع: أن الحي سيساعد بالإشراف والتصميمات على أن يتكفل المنتفعون بالتكلفة المالية.