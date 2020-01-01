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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تدعو الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار فورًا

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:20 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
عبير سليم
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دعت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، طرفي الصراع في ليبيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وبدء حوار سياسي شامل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخارفا، في تصريح صحفي، نقلته قناة "ليبيا 24": "ندعو الأطراف الليبية المتحاربة إلى عدم السماح بتصعيد جديد".

وأضافت: "كما ندعوهم إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار. وبالطبع، ندعوهم إلى إطلاق حوار سياسي شامل على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأشارت زاخارفا، إلى أن الوضع على الأرض لا يزال متوترًا، ووفقًا لبعض التقارير، فإن "الأطراف الليبية المتحاربة أخذت استراحة لإعادة تجميع قواتها واستئناف المواجهة المسلحة".

وتأتي الدعوة الروسية، وسط استمرار حالة الاستنفار العسكري في محيط مدينة سرت الليبية واستمرار وصول التعزيزات العسكرية على تخوم المدينة التي تشهد هدوءًا منذ أكثر من شهر ويترقب محيطها بداية معركة طاحنة في ظل إصرار معسكر الوفاق وتركيا التقدم نحوها حسب ما تفيد المعلومات.

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