‎أستاذ علوم سياسية: داعش لن يعود كما كان نظرًا لاستقرار العراق

قال الدكتور أحمد طارق أستاذ العلوم السياسية، إن المجتمع الدولى فى الوقت الحالى أصبح أكثر انفتاحًا على الدولة العراقية وحكومتها المشكلة مؤخرًا، وبدأت عوامل التقارب مع الدولة العراقية.وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاستقرار فى الدولة العراقية نتج عنه توازنًا لدورها فى الشرق الأوسط.وأشار الدكتور أحمد طارق، إلى أن العراق واجهت تحديات متنوعة سواء فى مواجهاتها للعمليات المتطرفة "داعش" أو الضغوط التى مارستها الحكومة العراقية السابقة، كما تعمل حكومة العراق مؤخرا بعوامل الدفع والتقدم وتسليط الضوء على حل أزمة الجماعات المتطرفة وزيادة نشاطهم فى بعض المناطق، لذلك لن يعود تنظيم داعش كما كان سابقا.