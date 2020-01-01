التحقيق في مقتل شاب أثناء مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالخليفة

بدأت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الخميس، التحقيق في مصرع شاب فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع آخرين من أسرة واحده بالسيدة عائشة في حي الخليفة، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بالعثور على شخص جثة هامدة فى السيدة عائشة بحي الخليفة.وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الخليفة لإجراء التحريات وفحص الجثمان للوقوف على ملابسات الواقعة.وتبين من خلال التحريات الأولية قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى عليه بأسلحة بيضاء بسبب خلافات جيرة بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.