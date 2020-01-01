التحقيق في مقتل شاب أثناء مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالخليفة
الخميس 16/يوليه/2020 - 03:58 م
نجلاء رفاعيطباعة
بدأت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الخميس، التحقيق في مصرع شاب فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع آخرين من أسرة واحده بالسيدة عائشة في حي الخليفة، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بالعثور على شخص جثة هامدة فى السيدة عائشة بحي الخليفة.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الخليفة لإجراء التحريات وفحص الجثمان للوقوف على ملابسات الواقعة.
وتبين من خلال التحريات الأولية قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى عليه بأسلحة بيضاء بسبب خلافات جيرة بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بالعثور على شخص جثة هامدة فى السيدة عائشة بحي الخليفة.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الخليفة لإجراء التحريات وفحص الجثمان للوقوف على ملابسات الواقعة.
وتبين من خلال التحريات الأولية قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى عليه بأسلحة بيضاء بسبب خلافات جيرة بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.