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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بـ12 مليون دولار.. كوريا الجنوبية تساعد 32 دولة في مكافحة كورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:30 ص
مكافحة كورونا
مكافحة كورونا
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أعلنت كوريا الجنوبية عن مساعيها لتوفير مساعدات إنسانية بقيمة 12 مليون دولار لمساعدة 32 دولة تكافح ضد فيروس كورونا المستجد، في برنامج إضافي للمساهمة في المجهودات العالمية لهزيمة الوباء.

وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس - في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - بأن البرنامج الجديد يعد إضافة لتقديم سول مساعدات بقيمة 41 مليون دولار لما بلغ 97 دولة في السابق.

وبموجب البرنامج الحديث، تسعى كوريا الجنوبية لتقديم كمامات الوجه وأدوات اختبار الفيروس وغيرها من المعدات اللازمة لمكافحة الفيروس لغيرها من البلاد.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان صحفي، فإنه "بناء على تحليلنا الشامل لاتجاهات تفشي الوباء ومدى تضرر كل دولة، تخطط الحكومة للمساهمة بنشاط في جهود المجتمع الدولي للتغلب على أزمة الوباء".

وتضم قائمة الدول المستفيدة من برنامج المساعدات الجديد البرازيل والعراق وأفغانستان وغيرها من البلاد التي تعاني من ضرر اجتماعي واقتصادي شديد من المرض المتفشي عالميا.

ومن المقرر أن يرفع البرنامج إجمالي عدد الدول المستفيدة من المساعدات الكورية الرامية لمكافحة الوباء إلى 108 دول.

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