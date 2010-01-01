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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«حواس» يوضح حقيقة اكتشاف مومياوتين وعلاقتهما بكليوباترا

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:28 ص
الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن ما نشرته صحيفة "الجارديان" بشأن اكتشاف مومياوتين جديدتين غير صحيح، مؤكدا أنه تم التواصل مع أحد الصحفيين بالجريدة، لتوضيح الأمر، حيث تم اكتشاف تلك المومياوات في عام 2010

وعن علاقة المومياوتين بالملكة كليوباترا، أضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه خلال 12 عامًا من البحث، لم يتم العثور على أي دليل يؤكد وجود مقبرة كليوباترا، وذلك بعد اكتشاف مقبرتين في الإسكندرية في عام 2010.

ولفت إلى أن المقبرتين كانتا لشاب قتل والده والثانية لامرأة ماتت بالسكتة القلبية، موضحًأ أن مومياء المرأة الصارخة، تعتبر أول حالة عانت من سكتة قلبية في التاريخ.

وأشار إلى أنه بعد عمل آشعة مقطعية للمومياء تبين إصابتها بتصلب في الشرايين، وظهر ذلك من خلال استخدام تحليل dna والآشعة المقطعية.

وأوضح أن هذه المعلومات تم نشرها في أهم مجلة علمية، وهو عمل عالمي سيتحدث العالم كله عنه، مؤكدًا أنه تم البدء في مشروع لدراسة المومياوات من خلال إجراء آشعة مقطعة وتحليل DNA لهم.

وكشف عن أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عن أسماء وأحداث خاصة بالقائد الكبير "سقنن رع" الذي قاد ثورة وحرب تحرير ضد الهكسوس.

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